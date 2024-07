Princ Harry otvoril staré rany: Úprimná spoveď o úmrtí svojej mamy lady Diany († 36)!

Za milovanou mamou stále smúti! Princ Harry (39) prehovoril o bolesti zo straty svojej matky Diany († 36) v novom emotívnom videu. Mladých ľudí, ktorí stratili rodiča, vyzýva, aby hovorili o svojom žiali, inak ich to zožerie.

Harry prehovoril ako globálny ambasádor organizácie Scotty’s Little Soldiers. Organizácia podporuje mladých ľudí, ktorí stratili rodičov v armáde. Jej zakladateľkou je Nikki Scott, ktorá prehovorila o ťažkom momente v jej živote, keď musela povedať svojmu synovi Kaiovi, že jeho otec, ktorý slúžil v 2. kráľovskom tankovom pluku, bol v roku 2009 zabitý v Afganistane.

Harry sa v rozhovore podelil o svoj vlastný pohľad na stratu milovaného človeka. Jeho matka lady Diana umrela, keď mal len 12 rokov. „Ako dieťa je také ľahké myslieť si alebo presviedčať samého seba, že kvôli osobe, ktorú ste stratili, musíte byť čo najdlhšie smutní, aby ste jej dokázali, že vám chýba. Ale potom si uvedomíte, že nie, ona by určite chcela, aby som bol šťastný,“ vyhlásil Harry. Podľa svojich slov bojoval proti nedostatku rodinnej podpory po tragickej smrti svojej matky v roku 1997, čo ho neskôr viedlo k tomu, že svoje emócie utlmil a nakoniec vyhľadal terapiu.

„Môže to byť na určitý čas, smútok nemôžete potlačiť navždy. Nie je to udržateľné. A bude vás to vnútorne zožierať. Nikto nechce byť v situácii, keď je nútený hovoriť o tom, o čom hovoriť nechce, najmä keď každý obranný mechanizmus vo vašej mysli, v nervovej sústave a vo všetkom ostatnom hovorí - nechoď tam,“ dodal princ. Emóciami nabité video vzniklo v máji, keď Harry naposledy navštívil Spojené kráľovstvo. Organizácia Scotty’s Little Soldiers v súčasnosti podporuje viac ako 680 členov.