Strašné obvinenie: Mama mala zraziť svojho 16-mesačného synčeka! Hrozné, ako dieťatko dopadlo

Krkavčia matka alebo reakcia spôsobená afektom? Ženu z Floridy mali údajne vziať do väzby po tom, ako úmyselne zrazila osobným autom svojho 16-mesačného syna. Spúšťačom mala byť popritom hádka s jej priateľom, ktorý v čase incidentu držal dieťa v náručí.

Ako informuje portál People, Aaliyah Ross (27) bola zatknutá v pondelok 24. júna v súvislosti s údajným domácim násilím, ktorým spôsobila svojmu 16-mesačnému dieťaťu viaceré zlomeniny rebier, čiastočne zhromaždený pľúcny klinec a zlomenú kľúčnu kosť, oznámil šerifský úrad okresu Polk County.

Hral sa na neviniatko a popieral domáce násilie: Na súde mu rupli nervy a odhalil svoju pravú tvár:

Ross mala podľa polície tesne pred incidentom s priateľom hádku, ktorá "eskalovala". Nezhodu mali mať ohľadom výchovy jedného z jej troch detí.

Počas incidentu mala Rose umiestniť svoje dve malé deti do auta, zatiaľ čo jej priateľ chytil do rúk tretie, to najmladšie, a pokúsil sa s ním z miesta utiecť. V tom momente Ross zrýchlila a prešla cez nich. Zastaviť ju mal až náraz do prívesu.

Po incidente mal na ňu zrazený muž zakričať, aby okamžite vzala dieťa do nemocnice, Ross mu však odpovedala, nech si ho tam zoberie sám.

Podľa polície bol Rossin priateľ po úrazoch na tele a pľúcach prepustený po pár dňoch z nemocnice. Dieťa naďalej zostáva v kritickom, ale stabilnom stave v nemocnici. Matka je teraz obvinená z trestného činu zneužívania detí, zanedbania, domáceho násilia, opustenia miesta nehody a hrozí jej niekoľko rokov za mrežami.