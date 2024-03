Krásna modelka odmietla SEX s DiCapriom: Je divný, TOTO robil kamarátkam počas súlože!

Holandská modelka Hieke Konings prezradila, že sa bozkávala s hercom Leonardom DiCapriom (49). Hollywoodsky idol je vraj v týchto veciach ale nie príliš zdatný.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

„Stretli sme sa v tajnom klube v Los Angeles, kam sa dostanete iba na pozvanie. Videla som ho tam sedieť vo svojej čiernej mikine a čiernej čiapke a nadviazali sme očný kontakt. Leov manažér ma priviedol k jeho stolu a povedal mi: ‚Leo s tebou chce hovoriť,'“ prezradila Hieke magazínu Playboy.

Dvojica sa následne bozkávala, podľa Hieke to však bol "priemerný" bozk.. „Bolo to v poriadku, ale rozhodne nie to najlepšie, čo som zažila,“ povedala. Keď ju DiCaprio chcel odviezť na hotel, odmietla. „Bol veľmi šokovaný. Samozrejme na to nebol zvyknutý. Keď som povedala, že ho dosť dobre nepoznám, odpovedal sladko: Rešpektujem to. Načo sa obrátil k inej dievčine a vzal ju domov,“ nechala sa počuť modelka.

Aj keď s DiCapriom sama nespala, jej kamarátky jej o súloži s hercom rozprávali. „Jedna priateľka mi povedala, že si počas sexu nechal slúchadlá v ušiach, pretože ju nechcel počuť. A ďalšia povedala, že jej dokonca dal vankúš na hlavu,“ tvrdí Hieke. To, že s hercom nepísala, vraj vôbec neľutuje. „Nie, Leo je veľmi divný a veľmi starý,“ dodala.