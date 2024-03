Krásna nevesta povedala áno a prišiel šok: V kostole ostalo hrobové ticho!

Veľký deň sa premenil na drámu. V deň svadby Catherine (28) a Alexa (26) bolo nádherné slnečné počasie. Pre nervóznu nevestu plnú očakávaní z veľkého životného kroku to bolo však príliš. Teplota v meste Breaux Bridge v americkej Louisiane atakovala 37 stupňov a netrvalo dlho, kým si horúčava vypýtala svoju daň.

"Prišli sme na svadbu, dostali sme sa k obradu a pri oltári, keď sa všetci pozerali, sa mi začala trochu krútiť hlava. Myslím, že sme si práve povedali 'áno' a čakali sme na záverečnú modlitbu, takže sme boli technicky vzatí. Stáli sme tam asi 40 minút. Môj manžel vedel, že niečo nie je v poriadku, a stále sa na mňa pozeral a ja som hovorila: 'Myslím, že omdliem'. Začala som mať tunelové videnie a cítila som sa veľmi malátna," vrátila sa k nepríjemným momentom Catherine, ktorá po prebratí videla len niekoľko párov topánok. Dehydrovanú nevestu, ktorá za odpadnutie viní aj silné, horúce svetlá v kostole, ratoval každý, kto mohol.

"Snažila som sa dať dohromady a pozbierať sa, pretože všetci ľudia ma sledovali," prezradila Catherine s tým, že počas následnej hostiny sa už žiadna dráma nediala. Na druhý deň však jej zdravotné problémy neustávali a novomanželia sa namiesto oddychu hnali za lekármi.

"Na druhý deň som išla na pohotovosť, pretože si myslíme, že som mala malý vírus a bola som dehydrovaná. Vtedy to bolo strašné, ale teraz sa na to pozeráme spätne a smejeme sa. Teraz je to smiešne. Vďaka tomu bol ten deň veľmi nezabudnuteľný! Teraz je to rodinný vtip," uzavrela Catherine, pre Daily Mail, ktorá v apríli privedie na svet dievčatko.