Problémy v USA? Americký kongres musel prijať opatrenie! Teraz je na rade Biden

Americký Kongres vo štvrtok schválil dočasné opatrenie na odvrátenie čiastočného zastavenia financovania vládnych inštitúcií - tzv. shutdownu, ku ktorému mohlo prísť už túto sobotu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a AP.

Opatrenie schválila vo štvrtok ako prvá Snemovňa reprezentantov. Za schválenie opatrenia tam hlasovalo 320 zákonodarcov a proti 99 z toho 97 boli republikáni. V Senáte potom počas večerného zasadnutia hlasovalo za 77 senátorov a proti 13. Dočasné opatrenie bude teraz predložené prezidentovi Joeovi Bidenovi na podpis.

Ide už ho štvrté dočasné opatrenie schválené v posledných mesiacoch, pričom mnohí zákonodarcovia vrátane predsedu Snemovne reprezentantov Mikea Johnsona očakávajú, že bude posledným v tomto fiškálnom roku, ktorý sa v Spojených štátov začal v 1. októbra. Opatrenie zaistí fungovanie niektorých federálnych inštitúcií a programov do 8. marca a zvyšných do 22. marca.

Ani päť mesiacov po začiatku fiškálneho roka americký Kongres neschválil 12 rozpočtových návrhov, ktoré tvoria federálny rozpočet. Dočasným opatrením Kongres predĺžil termín na schválenie prvých šiestich rozpočtových návrhov do 8. marca a zvyšných šiestich do 22. marca. Na konci tohto procesu by mal Kongres schváliť rozpočtové návrhy v celkovej výške presahujúcej 1,6 trilióna dolárov. Na tejto sume sa lídri Kongresu dohodli v januári.

"Túto prácu dokončíme," uviedol Johnson pri odchode zo stretnutia so svojími republikánskymi kolegami. Prezident Biden zvolal v utorok do Oválnej pracovne zriedkavé stretnutie s lídrami Kongresu, kde na nich naliehal, aby sa Kongres dohodol na rozpočte a schválil i životne dôležitú pomoc pre Ukrajinu, ktorú taktiež brzdia vnútorné rozbroje medzi republikánmi.