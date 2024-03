Krajina smúti: Bývalý premiér († 84) zomrel! Dojemné slová jeho pamiatke

Vo veku 84 rokov zomrel bývalý kanadský premiér Brian Mulroney. Oznámila to vo štvrtok na sociálnej sieti X jeho dcéra Caroline, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.

"S veľkým zármutkom oznamujeme úmrtie môjho otca Briana Mulroneyho, 18. kanadského premiéra. Zomrel v pokoji obklopený rodinou," uviedla Caroline Mulroneyová na sociálenj sieti X. Mulroneyova rodina vlani v lete informovala, že zdravotný stav bývalého premiéra sa každým dňom zlepšuje po tom, čo podstúpil lekársky zákrok týkajúci sa jeho srdca. Ten nasledoval po liečbe rakoviny prostaty, ktorú absolvoval začiatkom minulého roka.

Mulroney sa narodil 20. marca 1939 v Quebecu a bol posledným kanadským lídrom v období studenej vojny. Ako líder Progresívno-konzervatívnej strany (v súčasnosti Konzervatívna strana Kanady) bol zvolený do funkcie premiéra v roku 1984. Jeho vláda bola znovuzvolená v roku 1988 a premiérom tak bol takmer desať rokov do roku 1993.

"Brian Mulroney miloval Kanadu. Som otrasený správami o jeho smrti," reagoval kanadský premiér Justin Trudeau. "Pri tom, ako žialime nad jeho smrťou,... poďme oceniť úlohu pána Mulroneyho pri budovaní modernej, dynamickej a prosperujúcej krajiny, ktorú dnes poznáme," dodal Trudeau.

Mulroney vystupoval proti aparteidu v Juhoafrickej republike a pomohol zaistiť dôležitú dohodu o kyslých dažďoch so Spojenými štátmi. V čase, keď bol premiérom, však tiež zaviedol spotrebnú daň, ktorú mnohí Kanaďan dodnes kritizujú. Neuspel ani so snahami o zmenu ústavy, ktoré súviseli predovšetkým s túžbou Quebecu o získanie špeciálneho postavania. To viedlo napokon po jeho odchode z funkcie v Quebecu k referendu o nezávislosti, v ktorom však quebeckí separatisti neuspeli. Mulroney hovoril plynulo po anglicky i po francúzsky, teda oboma kanadskými úradnými jazykmi.