Alberto je na svoje dielo právom hrdý: Simulátor legendárneho lietadla mu chvália aj piloti!

Pripútajte sa, pristávame! Otec dvoch detí Alberto Paduanelli (43) z britskej obce Sherfield on Loddon šikovne spojil svoje znalosti z elektrotechnického inžinierstva a dlhoročnej vášne pre lietadlá. A výsledok? Letecký simulátor Boeingu 737 v jeho garáži!

O simulátore sníval Alberto od detstva. Z veľkej časti za to vďačí svojmu strýkovi, ktorý bol pilotom talianskej armády. Dostal od neho ako darček disketu s hrou leteckého simulátora, ktorá mu otvorila celkom iný svet. „Začal som si predstavovať a plánovať, že jedného dňa, keby som mal peniaze a priestor, by som postavil skutočný, plne funkčný kokpit v mierke 1:1,“ citoval britský Daily Mail nadšeného Alberta. Trvalo to síce niekoľko dekád, ale príležitosť sa mu predsa len naskytla. S rodinou sa totiž zhruba pred tromi rokmi presťahoval do nového domu.

Keďže práve vtedy zúrila pandémia koronavírusu, čas v lock-downe sa rozhodol využiť na výstavbu simulátora Boeingu 737 vo svojej garáži. „Konštrukcia si vyžadovala vysokú úroveň znalostí elektrotechniky, mechaniky, stavebníctva, budovania sietí, kalibrácie, softvéru. Cítil som, že môj čas strávený na univerzite sa skutočne vyplatil,“ dodal Paduanelli.

Jeho simulátor okrem skutočných ovládacích prvkov využíva i živé mapy, ako aj aktuálnu predpoveď počasia pre autentický zážitok z lietania. Ten si pochvaľujú aj kapitáni z leteckých spoločností British Airways (BA) či Ryanair. „Kapitán BA povedal, že prekonal jeho očakávania. Dokonca mi povedal, že môj simulátor má viac modulov ako skutočné lietadlo,“ pochvaľoval si staviteľ. Ako sám priznal, na tento projekt minul 152-tisíc eur, no je to jeho vianočný darček na ďalších sto rokov.

