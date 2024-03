Luxusná britská módna značka Burberry uvádza na trh netradičné topánky s 9-centimetrovým podpätkom. Na prvý pohľad sú elegantné, no sú gumové, a tak vhodné aj do nepriaznivého počasia. Za exkluzivitu sa platí, a tak je to aj v tomto prípade.

Záujemca za ne „vysolí" 810 eur. Ide o kreatívne spojenie medzi luxusným módnym domom Harrods a módnou značkou. Čo majú spoločné Burberry a Harrods? Obe značky sú vrcholom britského luxusu a sídlia v Londýne, ktorý je povestný daždivým počasím. Topánky pripomínajú skôr gumáky. Kožená podšívka sa však postará o príjemný pocit pri chôdzi. Na bočnej strane je modrý motív jazdca na koni.



