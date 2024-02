Krajinu trápia vlny migrantov: Vážne slová o kritickej situácii! Rozhodli sa konať

Kanada vo štvrtok oznámila s okamžitou platnosťou zavedenie vízovej povinnosti pre mexických občanov. Reaguje tým na prudký nárast žiadostí o azyl z Mexika. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.

"Mexickí občania budú musieť odteraz pred príchodom do Kanady získať víza," povedal na tlačovej konferencii kanadský minister pre prisťahovalectvo Marc Miller. Budú však platiť aj určité výnimky. Mexickí občania cestujúci do Kanady budú môcť požiadať o jednoduché elektronické cestované povolenie, ak už kanadské vízum získali za posledných desať rokov alebo ak majú platné vízum do Spojených štátov.

Údaje kanadského prisťahovaleckého úradu ukázali, že Mexičania v roku 2023 tvorili 17 percent všetkých žiadostí o azyl. V roku 2016, keď bola zrušená vízová povinnosť, to bolo 260 na vlaňajších takmer 24.000. Väčšina nedávnych žiadostí bola zamietnutá alebo ich žiadatelia stihli. Miller poznamenal, že niektorí mexickí občania "prichádzajú do Kanady a potom idú ďalej do USA". V porovnaní s počtami migrantov prichádzajúcich na južnú hranicu USA to je však zanedbateľné, dodal.

Vízovú povinnosť pre Mexičanov zaviedla konzervatívna vláda v roku 2009, aby sa zastavil nárast migrantov. V roku 2016 ju zrušila liberálna vláda premiéra Justina Trudeaua. Provincia Quebec sa nedávno v liste Trudeauovi sťažovala, že situácia dospela do "kritického bodu", a žiadala kroky na zmenšenie vlny migrantov. Miller priznal, že mexická vláda už vyjadrila nespokojnosť s novou vízovou povinnosťou. "Prikladáme našim blízkym vzťahom s Mexikom veľkú dôležitosť. Mexiko je a zostane dôležitým partnerom," povedal minister.