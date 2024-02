V Michalovciach sa spriadajú veľké plány: Pritiahli by firmy na obnovu Ukrajiny!

Mesto Michalovce má záujem vytvoriť nový priemyselný park. V poradí tretí park na území mesta by mal byť pripravený pre investorov, ktorí by mohli v meste sídliť v súvislosti s obnovou Ukrajiny. Po stredajšom (28. 2.) výjazdovom rokovaní vlády v Michalovciach to pre TASR povedal primátor Miroslav Dufinec s tým, že nepôjde o rozsiahly park.

"Očakávame, že prostredníctvom štátu budeme môcť vystavať nový priemyselný park. Máme v podstate dva plné, ale nie sú to veľké parky, a máme od štátu prisľúbené priestory na to, aby sme mohli začať realizovať ďalší," povedal Dufinec. Michalovce môžu byť podľa neho v budúcnosti atraktívnejším regiónom. "Staneme sa možno regiónom, ktorý je geograficky zaujímavejší než doteraz. Investori pochopia, že ak sa chcú podieľať na obnove Ukrajiny, toto je miesto, kde sa majú etablovať." Hlavnou prekážkou rozvoja mesta je podľa primátora nedostatočná infraštruktúra. Zároveň poukázal na odchod mladých rodín za prácou, ktorý je celoslovenským problémom, no v Michalovciach je obzvlášť citeľný. Viac pracovných možností by situáciu v regióne mohlo stabilizovať. Podľa štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny má michalovský okres nezamestnanosť na úrovni 5,95 percenta.