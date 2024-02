Čo sa deje v Poltári? Situáciu v meste bude monitorovať špeciálna hliadka

V uliciach mesta Poltár opäť dohliadajú na bezpečnosť hliadky miestnej občianskej a preventívnej služby (MOPS). Po novom majú osem členov z rómskej komunity, tvoria ich šiesti muži a dve ženy. TASR o tom informovala Jozefína Očenášová z kancelárie primátora.

Dodala, že rozdelení sú do dvoch skupín. Prvá zmena pracuje od 7.00 do 15.00 h. Druhá sa začína o 14.00 h a končí sa o 22.00 h. Ráno ich môžu občania stretnúť najmä pri školách, kde dohliadajú na prechádzanie cez priechod. Je to aj pri poliklinike, kde sa v exponovaných časoch zdržiava viac ľudí, na autobusovej stanici či v problémových častiach mesta.

Úlohou členov MOPS je dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním. Okrem toho majú na starosti monitorovanie a predchádzanie vzniku konfliktov v rámci miestnej rómskej komunity, ako aj medzi komunitou a väčšinovým obyvateľstvom.

"Projekt považujem za veľký prínos v integrácii rómskych komunít do spoločnosti," povedal primátor Poltára Peter Sitor a doplnil, že hliadky nesuplujú činnosť polície. Ich činnosť je hlavne preventívna. V prípade potreby ich môžu občania kontaktovať.

Občianske hliadky platí samospráva z európskych peňazí bez finančnej spoluúčasti mesta. V minulom roku získala dotáciu z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vo výške 331.550 eur. Projekt bude fungovať najbližších 30 mesiacov.