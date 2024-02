Mladá slovenská moderátorka si nechala ZAMRAZIŤ vajíčka: Kupujem si čas!

Rozhodla sa pre dôležitý krok. Moderátorka Katarína Balážiová, ktorú mnohí poznajú pod prezývkou Becca, si dala zamraziť vajíčka.

Moderátorka rádia Európa 2 má krátko po 30-tke a ako tvrdí, nechala si možnosť založiť si rodinu vtedy, keď na to príde vhodný čas a osoba. "Kupujem si čas, nechcem sa usadiť len tak s hocikým, len aby som mala deti, ktoré raz chcem mať," uviedla Balážiová, ktorá si chce počkať na toho pravého.

"10 dni som si pichala injekcie do tela, aby sa pripravilo na dnešný deň D," napísala k fotke po zákroku. "Inak, najlepšie rozhodnutie a investícia, akú môže žena urobiť ešte vo veku, kedy má vajíčka vitálne, plodné a zdravé. Tie totiž vekom strácajú tieto kvality. Nikdy neviete, kedy sa zídu. O niekoľko rokov vám pomôžu a vy si budete ďakovať a otvárať šampanské za tento skvelý krok, ktorý ste urobili a aj preto, že nebudete musieť hľadať inú darkyňu vajíčok, ak by tie vaše vajíčka už stratili schopnosti," radí fanúšikom moderátorka.

Čakať na správny čas, kedy si založiť rodinu, nie je podľa Balážiovej len o kariére. "...môžu to byť zdravotné problémy alebo iná životná situácia či hľadanie partnera a nie len 'darcu spermií', lebo aspoň u mňa to má byť partner in crime a aj človek do dažďa. Zistila som, že ani ľudia v mojom okolí nie sú moc informovaní, o čo ide, lebo sa ma mnohí pýtali, či na toto nemám ešte čas. Odpoveďou je: nemám," dodala Becca v závere.