V piatok si pôjdu Slováci oči vyočiť: Aha, čo bude PADAŤ z neba!

Silné južné prúdenie do našej oblasti prináša teplé počasie, no i nepríjemný jav. V atmosfére nad Slovenskom sa znova nachádza veľké množstvo saharského prachu.

Saharský prach sa vo vzduchu nad našou krajinou bude nachádzať celý tento týždeň, pričom v nedeľu by sa mali koncentrácie presúvať smerom na východ. Informuje o tom portál imeteo.sk, podľa ktorého bude zaťaženie prachom z Afriky nad Slovenskom výrazné. Najväčšie množstvo prachu bude vo vzduchu už v piatok predpoludním. Práve vtedy budeme svedkami nezvyčajného javu.

Prachu bude toľko, že bude dochádzať k suchému usadzovaniu, to znamená, že čiastočky prachu budú padať "len tak" z oblohy. Netreba si to však predstavovať ako piesočnú búrku, nepôjde o veľké množstvo a mnohí si to zrejme ani nevšimnú. Kto si to však určite všimne budú vodiči, ktorí budú mať špinavé autá od prachu. Prach budú k zemi sťahovať aj prehánky, tak počkajte aj s umývaním okien či terás.