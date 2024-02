Minister Tomáš o novej automobilke: Volvo má obrovský záujem o Rómov

Automobilka Volvo na východe Slovenska bude potrebovať tisíce zamestnancov. Už dnes je isté, že toľko nových pracovníkov nebude jednoduché nájsť. Minister práce Erik Tomáš prezradil, že firma má záujem o Rómov. Podľa neho Volvo doslova na to kladie dôraz. Štát tak bude musieť pomôcť s rekvalifikáciou alebo dovzdelaním.

Volvo postaví závod na výrobu elektromobilov v priemyselnom parku Valaliky pri Košiciach. Pre vlastnú výrobu bude potrebovať 5-tisíc ľudí, ďalších 12-tisíc v subdodávateľských pozíciách. Minister Tomáš povedal, že s predstaviteľmi spoločnosti pravidelne komunikuje. Podľa neho bude pre štát veľkou výzvou pripraviť pre fabriku kvalifikovaných pracovníkov. „Volvo má obrovský záujem zamestnať našich rómskych spoluobčanov, uvidíme, ako nám to pôjde. Ale doslova na to kladú dôraz, takže my urobíme všetko pre to, aby sa to podarilo,“ povedal minister, ktorý je s celou vládou na výjazdovom rokovaní na východe Slovenska. Zajtra bude kabinet zasadať práve v Košiciach, kde by mal povedať viac.

Nedostatok pracovníkov nie je len problémom Volva. Sociálny rezort má podľa Tomáša pripravený projekt na vzdelávanie a rekvalifikáciu záujemcov o túto prácu, ktorý bude slúžiť celému priemyslu. Do jedného až dvoch týždňov minister predstaví ďalší projekt za 300 miliónov eur z Európskeho sociálneho fondu, ktorý sa bude venovať znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie. „Zamestnávateľ dostane príspevok, aby takýchto ľudí zamestnal buď na skúšobnú dobu alebo dlhšie obdobie,“ dodal Tomáš.

Volvo predstavuje najvýznamnejšiu investíciu v posledných rokoch na Slovensku. Švédska automobilka postaví závod za 1,2 miliardy eur. Spustenie prevádzky je naplánované na koniec roka 2026.