Litva by vyslala svojich vojakov na Ukrajinu: Má to však háčik, stanovili by si podmienky

Litva nie je v zásade proti nápadu vyslať západných vojakov na Ukrajinu, uviedol v utorok litovský minister obrany Arvydas Anušauskas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Anušauskas uviedol, že Litva by svojich vojakov mohla vyslať na Ukrajinu pomáhať ukrajinským vojakom. Podľa ministra by sa však nikdy nezapojili do bojových operácií proti ruským silám.

O možnom vyslaní vojakov sa vyjadril aj jeden z poradcov litovského prezidenta Gitanasa Nausedu. "Hovoríme o tejto možnosti a robíme to celkom otvorene. Existujú mnohé nuansy o tom, čo by sa za akých podmienok mohlo stať," uviedol poradca. Pre agentúru BNS však dodal, že v súčasnosti zostáva hlavnou prioritou podpora Ukrajiny zbraňami a muníciou.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyvolal v pondelok večer rozruch, keď v závere konferencie o podpore Ukrajiny v Paríži okrem iného povedal, že nevylučuje v budúcnosti nasadenie pozemných jednotiek svojej krajiny na Ukrajine. Podrobnosti neposkytol, ale francúzske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že tento plán nezahŕňa boj francúzskych vojakov priamo proti ruským silám na Ukrajine.

K prípadnému vyslaniu svojich vojakov na Ukrajinu sa odvtedy vyjadrili vysokopostavení predstavitelia viacerých krajín vrátane Nemecka, Británie či Španielska, ktorí vyjadrili svoje odmietavé postoje.