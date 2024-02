Smrť Palugyayovej († 46) všetkých šokovala: Dojemné odkazy blízkych a televízie vás chytia za srdce!

Jej náhly odchod si nik nevie vysvetliť. Moderátorku z detskej televízie Jojko a logopedičku Luciu Palugyayovú († 46) oplakáva rodina, priatelia a smúti za ňou aj samotná televízia.

Podľa zistení Nového Času sa až do osudného dňa tešila z dobrého zdravia, vitality a chuti žiť nielen pre svoju milovanú rodinu, ale aj pre všetkých pacientov svojej logopedickej ambulancie. Rozdávala všade radosť, milovala život, ľudí a rovnako aj svoju prácu. Vďaka relácii Rapotáčik si získala obrovské sympatie aj u divákov. Všetko sa ale zmenilo 20.2.2024, kedy posledný raz vydýchla. Rodina a blízki sa z jej smrti stále nedokážu spamätať. Ich srdcia namiesto radosti, ktorú im dávala, zaplnil žiaľ a smútok. Život ich milovanej Lucky ukončila predčasne mozgová príhoda.

Temperamentná Lucia mala pritom ešte veľa plánov. Milovala prírodu, pohyb a presne vedela, ako strávi blížiace sa veľkonočné sviatky. „Lucy, iba plačem. V aute, kde mi hrá tvoj výber. V práci, kde mám našu fotku, ako inak, z Talianska. V obchode, keď zbadám prosecco. Aj doma, kde mám otvorený zošit, do ktorého sme ešte v nedeľu (18. februára, pozn. red.) plánovali májový výlet do Talianska, Veľkú noc aj pár dní na Vire. Tak veľmi to chcem späť. Ale už iba plačem, neplánujem,“ rozpísala sa jej kamarátka na sociálnej sieti.

Účinkovaním v relácii Rapotáčik, kde ukázala aj svoju dcéru Terezku si získala srdcia mnohých. Relácia sa tešila vysokej sledovanosti a dočkala sa troch sérií. „Je to výborný spôsob precvičovania hlások cez pesničky, slovnú zásobu a tiež spôsob rozprávania sa s deťmi pri každodenných činnostiach. Je to vhodná podporná terapia,“ tvrdila logopedička, ktorej odchod zasiahol aj televíziu JOJ. „Bola skvelá osobnosť. Logopedička aj moderátorka. Je nám veľmi ľúto, čo sa stalo. Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť,“ povedala nám hovorkyňa TV JOJ Lucia Tuhelová.