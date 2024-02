Futbalista Ďurica verzus šéfkuchár Novák: Dali si STÁVKU! Bude to poriadny boj

Let’s Dance sa opäť podarilo vytvoriť rôznorodú zostavu súťažiacich, v ktorej sa stretnú rozličné svety. O titul kráľa tanečného parketu zabojujú aj futbalová legenda Ján Ďurica (42) a urastený šéfkuchár Martin Novák (38).

I keď by sa mohlo zdať, že športovec a majster kuchyne nemajú nič spoločné, oboch mužov spája dravosť a súťaživosť. Tú prvýkrát predvedú už túto nedeľu. Aby si cestu do ďalších kôl ešte ozvláštnili, motiváciu k výhre započali stávkou.

Bude to boj! Sympaťákom Ďuricovi a Novákovi rozhodne nechýba zmysel pre humor, ktorým budú baviť publikum a porotu aj v prípadoch, keď na parkete spravia krok vedľa. Obaja páni sú však odhodlaní spraviť všetko pre to, aby uspeli. Aj z toho dôvodu medzi sebou uzavreli dohodu. „Mohli by sme si dať stávku, kto bude z nás dvoch lepší,“ navrhol Martin kolegovi počas spoločného rozhovoru. Má to však háčik. „Keď vypadneš skôr ako ja, prídeš na jeden deň robiť ku mne do kuchyne. Budeš so mnou variť,“ dodal Novák s potmehúdskym úsmevom. Ďurica, samozrejme, výzvu prijal, no rovnako si stanovil podmienky, ktoré bude musieť známa tvár zo šou Na nože splniť. „Keď sa ja dostanem ďalej ako ty, budem ti kopať penalty. Ty budeš brankár. Podľa toho, koľko gólov ti dám, ty budeš musieť niečo potom urobiť. To si ja už na teba vymyslím,“ ozrejmil. Je teda jasné, že sa budúci parketoví levi súboja na tanečnom parkete už nevedia dočkať.