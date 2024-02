Po zásnubách jej prišla správa od budúceho svokra: Keď to uvidela, neubránila sa slzám

Keď Mia Amabile povedala "áno" svojmu snúbencovi, povedala tým zároveň áno aj jeho milujúcej rodine. Po "dokonale nedokonalej žiadosti o ruku" dostala od otca svojho snúbenca, dojímavú textovú správu. Čo sa tam písalo?

Text sa odvtedy stal virálnym na TikToku po tom, ako ho Mia zdieľala. "Teraz, keď je to oficiálne, som ti chcel osobne povedať, ako sme všetci šťastní, že si sa stala oficiálnou členkou našej rodiny a my tvojou!" znel text, ktorý si doteraz pozrelo viac ako 3,7 milióna ľudí. "Milovali sme ťa od chvíle, keď sme ťa spoznali, a vždy sme videli, že ty a Alex ste si absolútne súdení. Najdôležitejšie je, že sa očividne bezvýhradne milujete a staráte sa jeden o druhého, a to je to najdôležitejšie, na čom záleží!" pokračoval. "Tak veľmi sa tešíme na všetky tie úžasné chvíle, ktoré budeme môcť stráviť spolu," dodal jej svokor. Informoval o tom portál People.

Komentátori sa nad týmto emotívnym posolstvom rýchlo rozplývali, pričom jeden z nich povedal, že Doug by mal "viesť seminár o tom, ako byť svokrom", ale pre Amabile bolo toto gesto samozrejmosťou. "Vždy hovorí tie najkrajšie veci o svojej rodine a priateľoch a bude prvým človekom, ktorý vám povie, ako veľmi vás miluje a váži si vás," hovorí o svojom budúcom svokrovi Mia. "Táto esemeska ma neprekvapila, pretože som na jeho spôsoby zvyknutá, ale bez ohľadu na to som aj tak vyplakala veľa sĺz od šťastia," dodala.

"Mala som úplné šťastie na svojich budúcich svokrovcov," vysvetľuje Mia. "Je to taká krásna rodina, ktorá ma prijala s otvorenou náručou. So švagrinou Sabrinou som si veľmi blízka a som šťastná, že ju môžem mať za sestru a priateľku. Moja svokra Nina a svokor Doug sa ku mne správajú, akoby som bola jedno z ich biologických detí, sú ku mne nadovšetko dobrí a som im za to veľmi vďačná," objasnila. "Nina a Doug sú absolútne najlepšími vzormi a dúfam, že Alex a ja budeme mať také partnerstvo ako oni," dodáva. Mia hovorí, že ešte predtým, ako sa zasnúbili, vedeli, že Doug bude hrať veľkú úlohu pri ich svadbe a rozhodli sa ho požiadať, aby viedol obrad. Hoci rozhodnutie padlo už dávno predtým, oznámili mu to na Vianoce ráno, keď "v miestnosti nezostalo ani jedno oko suché".