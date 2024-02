Lukáš Adamec skončil pred rokom s chľastom: Takto ho to zmenilo! Seká po nevere dobrotu?

Cítil, že ho musí zo svojho života vyškrtnúť! Lukáš Adamec (36), víťaz druhej Česko Slovenskej SuperStar, je vychýreným slovenským spevákom, ktorý nemá núdzu o pracovné ponuky.

Ľudia si jeho energiu a hlas želajú na mnohých akciách od plesov až po jarmoky. Svojimi hitmi Tancuj mi či Horúca láska nikoho sedieť na stoličke nenechá. Keď však zavítal pracovať na akciu, často sa stretol s tým, že mu núkali alkohol a tomuto pokušeniu len ťažko dokázal odolať. Teraz však nastala zmena.

Spevák urobil v živote veľký krok a v súčasnosti sa poháriku s chutnou liehovinou vyhýba. A ako Adamec prezradil Novému Času, darí sa mu to. „Alkohol je z môjho života už dobrý rôčik preč. Som šťastný, že to tak je,“ povedal nám spokojne a tiež rozpovedal, že v minulosti alkohol do jeho života rozhodne patril a vyhľadával ho. „Od pubertálneho veku tam ten alkohol bol. A ja si myslím, že pred alkoholom je potrebné mať rešpekt. Alkohol nie je pre každého,“ hovorí otec dvoch ratolestí.

A prečo sa rozhodol dať vínu, pivu, pálenke navždy zbohom? „Chcel som byť lepší. Všeobecne... Či už fyzicky, alebo psychicky. A teraz už ľudia vedia, že nepijem, že ma nemajú núkať. Nikto si z toho nerobí posmešky,“ dodal na záver Adamec, ktorý tak v týchto mesiacoch seká dobrotu. Po tom, ako prekonal so svojou manželkou krízu, keď mal svojej láske zahnúť so zubárkou, je príkladným manželom i vzorným otcom.