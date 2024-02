Jedna výstraha za druhou! Počasie prinesie tieto nebezpečenstvá: Buďte opatrní

V niektorých okresoch na strednom a severnom Slovensku treba v utorok počítať s vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe a pre tento jav vydal výstrahu prvého stupňa.

V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín platí výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách do 12.00 h.

Hydrológovia informovali, že pre okres Michalovce platí výstraha druhého stupňa pred povodňami do 9.00 h. Výstraha prvého stupňa pred povodňami platí v okresoch Gelnica a Trebišov bez Roňavy do 9.00 h a v okrese Lučenec do 10.00 h.

Výskyt mokrých lavín očakáva v utorok v dôsledku výrazného oteplenia Horská záchranná služba (HZS) takmer vo všetkých nadmorských výškach slovenských pohorí. V Tatrách nad pásmom lesa prevláda zvýšené nebezpečenstvo, tretí stupeň. Informovali o tom zo Strediska lavínovej prevencie HZS.

"Uvoľnenie lavíny je možné už pri malom dodatočnom zaťažení, tiež sa očakáva uvoľnenie spontánnych lavín. Vyskytovať sa budú predovšetkým na strmých svahoch a v žľaboch, kde pripadlo najviac snehu počas posledného sneženia," konkretizovali horskí záchranári. V polohách do 2000 metrov nad morom sa na trávnatých svahoch môžu vyskytnúť aj kĺzavé základové lavíny.

V dôsledku silného oteplenia je sneh prevažne mokrý. Výnimkou sú severné orientácie v najvyšších polohách Tatier, kde sa stále nachádzajú dosky, vankúše a preveje. Vetrom exponované hrebene sú často vyfúkané na tvrdý až zľadovatený povrch. Súvislá snehová pokrývka sa nachádza od nadmorskej výšky 1100 až 1200 metrov, nad hranicou lesa dosahuje výšku jeden až tri metre.

Vo Fatrách prevláda mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. "Uvoľnenie lavíny je možné najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení. Očakáva sa aj uvoľnenie spontánnych mokrých lavín na strmých svahoch," upozornili z HZS.