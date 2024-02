Lasicove († 81) posledné diela v rukách Čekovských: Rodina sa na koncerte smiala a plakala!

Hudba hodná textov maestra! O chvíľu to budú 3 roky, čo nás opustil umelec a humorista Milan Lasica († 81). Napriek veľkej strate však spomienka naňho neumiera a jeho piesne stále ostávajú v srdciach tých, ktorí ho milovali.

Svoje posledné texty však už zhudobniť nestihol, a tak si ich na starosť vzali hudobník Marián Čekovský (46) spolu so sestrou Ľubicou (48). Tí sa úlohy zhostili tak, že pri koncerte v košickej filharmónii nezostalo ani jedno oko suché.

V nedeľu sa konal v košickej filharmónii prvý koncert pod názvom Lasica píše Čekovskému. Práve Čeky sa zhostil úlohy zhudobniť posledné texty zosnulého umelca spoločne so svojou sestrou. Teraz svetu ukázali výsledok, ktorý mnohých chytil za srdcia.

„Čeky dostal v roku 2021 úplne posledné texty, ktoré otec napísal. Jeho posledné myšlienky. A teraz ich zhudobnil spolu so svojimi kolegami. Tridsaťčlenný orchester, kapela, Peter Lipa a dve koncertné krídla s Čekym a Čekinou za klávesami a mikrofónom. Úžasný zážitok, pri ktorom som mala miestami pocit, že otec spieva skrz Mariána. Všetci sme plakali, ale hlavne sme sa smiali! Lebo tak by to otec chcel. Aby sme sa vždy aj smiali, ako napísal v jednej zo svojich posledných piesní Plač a smiech. Marián a režisér dokonale pochopili otcovu poetiku, jeho humor a citlivosť, jeho lásku pre džez,“ povedala nadšene dcéra Hana Lasicová.

Zároveň prezradila, že si skladby budeme onedlho môcť vypočuť aj doma. „Celý večer budete môcť sledovať na RTVS na Veľkonočný pondelok 1. 4. v prime time. Piesne tiež budú v rádiách,“ uviedla Hana. „Bola to pre mňa pocta,“ dodal Čekovský pre Nový Čas.