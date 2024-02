Muž má tri partnerky: Ich intímny život je poriadna divočina! Tajomstvo šťastného vzťahu je jednoduché

Láska si jednoducho nevyberá. Niekto hľadá spriaznenú dušu, iní si ich dokážu nájsť aj viac. Presne s týmto problémom bojuje muž s troma partnerkami, ktorého spoločnosť nešetrí avšak on si vôbec nesťažuje.

Ako píše portál The Sun, 34-ročný Jerome Gun sa viac netají tým, že udržiava polyamorný vzťah s tromi ženami súčasne. Spoločne žijú v jednej domácnosti a vychovávajú dve deti. Síce sa párik stretol s vlnou kontroverzie, mladý muž nedá na takýto záväzok dopustiť. Tvrdí, že je to náramná zábava a vzájomná láska im veru nechýba. Štyri príjmy v jednej domácnosti sú len ďalším bonusom.

Influencer z Alabamy v USA stretol svoju prvú manželku Jazz v roku 2016. S teraz už 25 ročnou ženou sa zosobášili tri roky po zoznámení. Obaja však rýchlo prišli na to, že monogamia nie je pre nich. Spoločne hľadali niekoho tretieho, kto by súhlasil s netradičným vzťahom a asi po roku sa im to aj podarilo. Na Facebooku si začali písať s dievčinou menom Dea'Ja (22), ktorú návrh neodstrašil, skôr naopak. Avšak po čase opäť prišli na to, že aj tak im niečo chýba. K trojici sa napokon pridala ďalšia žena Jasmine (23).

Napriek tomu, že všetci so vzťahom vo štvorici súhlasili, nevyhnú sa klasickým párovým problémom. Jerome pripúšťa, že niekedy je zložité randiť s niekoľkými ľuďmi naraz, najmä ak žijú v spoločnej domácnosti a udržiavajú intímny vzťah. Tento párik sa však netají tým, že všetci spávajú v rovnakej posteli vyrobenej na mieru a so sexuálnymi radovánkami nemajú žiaden problém. "Všetci sme si blízki, ale niektoré dni to môže byť jeden na jedného, alebo možno dvaja na jedného alebo všetci spolu,“ radostne podotkol.

Tajomstvom, prečo im to tak dobre klape je podľa Jeroma "energetický kruh". Ak má niekto z páru problém, všetci vytvoria kruh a pustia sa do diskusie, dokým nenájdu riešenie. To, čo nedokážu ovplyvniť je postoj rodiny a okolia. Spoločnosť nie je totiž zvyknutá na takýto typ vzťahu a často sú preto terčom kritiky a zvláštnych pohľadov. Deti s tým našťastie nemajú problém. V domácnosti žije 5-ročný syn Jacea, ktorého majú spolu manželia Jerome a Jazz a trojročný chlapček Dea'J z predchádzajúceho vzťahu.