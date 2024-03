Super tipy ako stráviť Veľkú noc plnú zážitkov

Veľká Noc je najväčším kresťanským sviatkom. Jej oslavy sú spojené aj s pohanskými rituálmi vítania jari a oslavami hojnosti, úrody a zdravia.

Čoraz viac Slovákov trávi veľkonočné sviatky mimo svojho domova. Ak patríte medzi nich a hľadáte miesto, kde stráviť tieto sviatky so svojou rodinou či blízkymi, máme pre vás super tipy. Ak nehľadáte iba ubytovanie, ale aj skvelé zážitky, vyberte si hotely SOREA. Ak hľadáte dobrú kvalitu za dobré peniaze, vyberte si hotely SOREA. Tam pre vás pripravili Veľkonočné pobyty s bohatým animačným programom pre deti aj dospelých. Ich súčasťou sú aj špeciálne veľkonočné balíčky so zvýhodnenými cenami.

Pre tých, čo radi športujú…

Ak radi športujete - či už je to lyžovanie, bežkovanie, snowbording, skialping alebo turistika, či prechádzky v prírode, SOREA je pre vás tá správna adresa. Jej hotely sa nachádzajú v blízkosti špičkových lyžiarskych stredísk a najkrajších horských oblastí Slovenska.

V prípade nepriaznivého počasia si môžete zacvičiť v hotelovom fitness alebo sa nechať rozmaznávať na masáži či zrelaxovať vo wellness, ktorom nájdete sauny, vírivky, ale aj plavecký bazén. Stačí si len vybrať jeden zo SOREA hotelov, podľa Vašich preferencií.

Pre tých, čo sa radi bavia...

Detské kútiky v hoteloch SOREA zabavia vaše malé ratolesti. Staršie deti, ale aj dospelí sa môžu „vyblázniť“ pri bowlingu, billiarde alebo stolnom tenise.

Ak radi chodíte na výlety, nemôžete vynechať, napríklad TrickLandiu v Starom Smokovci. Môžete tam zažiť putovanie Slovenskom v galérii trick-artu a optických ilúzií. Neoľutujete ani zážitkovú interaktívnu prehliadku Tatry vnútri. Ak hľadáte program pre vaše malé ratolesti, galéria Dobrá Hračka v Tatranskej Lomnici môže byť pre vaše deťúrence to pravé dobrodružstvo. Miest v okolí hotelov SOREA, ktoré sa oplatí navštíviť, je oveľa viac. Opýtajte sa hotelového personálu, ktorý vám rád poradí.

Pre tých, čo radi papajú...

V hoteloch SOREA si aj pochutíte. Hostia si môžu vybrať z tradičných slovenských jedál, ale aj ochutnať medzinárodné špeciality. Dôraz na kvalitu a čerstvé suroviny je úplnou samozrejmosťou.

Pre tých, čo nemajú na rozhadzovanie...

Ak hľadáte miesto, kde strávite s Vašou rodinou veľkonočné sviatky bez toho, aby vás to zruinovalo, hotely SOREA sú pre vás tou správnou voľbou. Môžete využiť zľavu pre vaše deti až do výšky 100%. Súčasťou SOREA-ckych pobytov sú aj špeciálne veľkonočné balíčky so zvýhodnenými cenami. Najviac benefitov získate, keď sa stanete členom vernostného programu Klub SOREA.

Veľkonočná dovolenka v hoteloch SOREA vám zaručí pohodlie, relax, krásnu prírodnú scenériu, aj kopec zábavy. Či už radi športujte, chodíte na výlety alebo sa radšej zabávate, hotely SOREA majú pre každého niečo. A mimochodom, vedeli ste, že SOREA je viacnásobným držiteľom ocenenia Superbrands? To už niečo znamená😊 Ak ešte nemáte plány na Veľkú noc, v hoteloch SOREA sa už na vás tešia. Svoj pobyt si môžete rezervovať úplne jednoducho – buď emailom: obchod@sorea.sk alebo prostredníctvom formulára na stránke www.sorea.sk, prípadne telefonicky: +421 2 5542 2332.