Hrad Stará Ľubovňa reštauruje historické diela: Aha, ako opravili tváre duchovných!

Patrí im všetka česť, že zachraňujú kultúrne historické dedičstvo! Hrad Stará Ľubovňa postupne reštauruje cenné historické obrazy cirkevných predstaviteľov. Z jedenástich podobizní piaristov už dostalo novú podobu sedem.

Na portrétoch sú zachytení cirkevní predstavitelia z kláštora v Podolínci. Vznikali od 17. storočia. „Piaristické kolégium založil v roku 1642 vtedajší starosta spišského zálohu Stanislaw Lubomirski. Piaristi ukončili svoje pôsobenie na Spiši v roku 1919,“ vysvetlila historička umenia Daniela Reľovská, kustódka depozitára umeleckej histórie a archeológie.

Odborníčka zistila, že v kláštore sa nachádzalo veľa umeleckých diel. „Na základe 4 rôznych inventarizačných prameňov vieme, že v kláštore bolo viac ako 60 obrazov, od portrétov pápežov cez zakladateľov kláštora, biskupov až po scény zo života sv. Jozefa Kalazanského, zakladateľa piaristickej rehole. V zbierkach múzea je umiestnených 11 obrazov, zväčša portrétov piaristov,“ vyratúva.

Začína sa sondou

Sedem z nich sa už od roku 2017 podarilo zrenovovať, štyri na to ešte čakajú. „Vďačíme za to precíznej práci akademickej maliarky Zuzany Chovanovej. Dbať sa musí najmä na to, aby sa nenarušil autorský rukopis maliara. Najskôr sa urobí UV, RTG aj sondážny výskum obrazu, aby sa zistilo, či pod vrchným obrazom nie je nejaká ďalšia maľba,“ opisuje náročný postup. Potom sa odstránia nánosy malieb. „Následne sa obrazy retušujú,“ uzavrela Reľovská. Reštaurovanie doteraz stálo 30-tisíc €, ďalšie sa budú reštaurovať po získaní ďalších financií. Vystavené budú na hrade v Kaplnke Michala Archanjela.