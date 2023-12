Kevin zaplatil za nákup 19.83 dolárov: Koľko by ho to stálo dnes? Šokujúci prepočet!

Dnes by tak "lacno" nepochodil. Sympatický Kevin McCallister z obľúbeného vianočného filmu Sám doma pred 33 rokmi nakúpil základné potraviny v obchode za necelých 20 dolárov. Koľko by ho taký nákup vyšiel dnes?

Ako píše People, Kevin by dnes musel siahnuť do vrecka oveľa hlbšie. Od momentu, keď nestarnúci film uzrel svetlo sveta prešli už viac ako 3 dekády. Aj kvôli inflácii by dnes Kevin v obchode za 19.83 dolárov (17,88 eur), ktoré zaplatil vo filme, nakúpil asi len tretinu toho, čo chcel.

Lyons, realitný maklér z Dallasu, vypočítal, koľko by stál nákup 8-ročného chlapca v roku 2023. Kevin vo filme kúpil prostriedok na pranie, mrazenú večeru, makaróny so syrom, chlieb, toaletný papier, utierky do sušičky, pol galónu mlieka, pomarančový džús, fóliu a niekoľko plastových figúrok vojakov. Pri pokladni použil kupón v hodnote 1 dolára a dokopy zaplatil 19,83.

Lyons hľadal produkty rovnakých značiek, ako kupoval Kevin a pri hľadaní zistil tieto ceny: 4,50 USD za pomarančový džús, 4,50 USD za fóliu, 5 USD za mrazenú večeru, 13 USD za prací prášok, 3 USD za chlieb, 3,50 USD za cestoviny so syrom, 4,60 USD za mlieko, 8,79 USD za utierky do sušičky, 8 USD za toaletný papier a 9 USD za vojačikov.

Tieto položky predstavujú sumu 63,89 USD a keď sa k nim pripočíta asi 5 USD za daň, celková suma je 68,89 dolárov (62,02 eur). Mnoho diskutujúcich ostalo po tomto prepošte v šoku a nechápu, prečo všetko tak rapídne zdraželo. "Takže, moje deti by neprežili, keby som ich náhodou nechala doma samé a išla na výlet do Paríža," zavtipkovala žena v komentároch.