Na ceste prvej triedy číslo I/61 na Hričovskej ceste v Žiline došlo k hroznej dopravnej nehode. 55-ročný vodič vpálil do semafora. Tento náraz sa mu stal osudným.

"Vodič viedol osobné motorové vozidlo zn. Seat Toledo v smere na Bytču, pričom z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do signalizačného zariadenia - semafora. Pri nehode utrpel 55 ročný vodič zranenia nezlučiteľné so životom. Spolujazdkyňa utrpela zranenia, ktoré si vyžiadali jej prevoz do nemocnie. U nebohého bude nariadená pitva," informovala polícia na sociálnej sieti.

Ďalšie okolnosti a presné príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania. Polícia apeluje na vodičov, aby jazdili opatrne.