Eva Máziková v šoku! Nadávky, strach a potom to prišlo: Bol to Slovák, tak mu odpustila

Eva Máziková (74) je známa svojou energickou povahou, vďaka ktorej stále aktívne koncertuje doma i v cudzine. Eva sa rozhodla vycestovať do sveta a v týchto dňoch si poriadne odpočinúť spolu s manželom Petrom. Dvojica tak vyrazila za krásami Talianska. Na cestách však manželia zažili to, čo by nečakali ani v tom najdivokejšom sne.