Zdeno Baláž spomína na Patejdla († 68): Toto som na ňom miloval, no aj mi to liezlo na nervy

Elánista Zdeno Baláž (68) v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa prehovoril o smrti svojho kamaráta Vaša Patejdla († 68). Ako priznal, správa o odchode kamaráta z čias rannej mladosti ním hlboko otriasla.

Kto vám oznámil, že Vašo zomrel a aká bola vaša prvá reakcia na túto správu?

Povedala mi to moja manželka. Dozvedela sa to z článku na internete. A potom mi volal brat. O tom, aký to bol a stále je šok, ani nemusím asi hovoriť.

Vedeli ste, že je chorý?

Kedysi absolvoval dve operácie srdca, o tom som vedel, teraz som samozrejme nemal ani tušenie, že sa niečo deje. Preto, ak pre môjho brata Jána to až taký šok nebol, keďže s ním večer pred jeho odchodom telefonoval, ja som bol a stále som z toho otrasený.

Kedy ste sa s ním naposledy stretli a spomeniete si, o čom ste sa rozprávali?

Bolo to na koncerte pri príležitosti 70. narodenín môjho brata Jána v Inchebe v máji minulého roka. Oslava to bola brutálna a s Vašom som toho veľa nenahovoril, lebo sme čo-to popili. Bolo to pochopiteľné - pandémia, oslava sa konala s ročným oneskorením kvôli covidu, takže dôvodov na oslavu bolo viac.

Čo ste na Vašovi obdivovali?

Precíznosť, s akou všetko robil, hlavne muziku, až nám to niekedy liezlo na nervy. On hudbu nenormálne miloval a cítil, preto chcel, aby pred poslucháčov a divákov šlo len to najlepšie.



