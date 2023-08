Obrovská pocta pre zosnulú kráľovnú Alžbetu II. († 96): Keby žila, bola by nadšená!

Foto

Medzinárodné letisko v mestečku Touquet-Paris-Plage bude mať čoskoro nové meno po veľmi slávnej osobnosti. Britský kráľ Karol III. kývol na to, že francúzske úrady môžu zmeniť meno na Medzinárodné letisko Alžbety II. v Touquet-Paris-Plage. A to zrejme preto, že letovisko Touquet je považované za to "najbritskejšie" v celom Francúzsku.