Neuveriteľná tragédia: Zrútil sa rozostavaný most! Počet obetí je vysoký

Obeťami nešťastia sa stali robotníci, ktorí železničný most práve stavali. Zranenia utrpeli ďalšie dve osoby. Podľa indických médií sa v čase zrútenia mosta na stavenisku nachádzalo dohromady 40 pracovníkov, no polícia uviedla, že ich bolo len 28.

Under construction railway over bridge at Sairang, near Aizawl collapsed today; atleast 17 workers died: Rescue under progress.



Deeply saddened and affected by this tragedy. I extend my deepest condolences to all the bereaved families and wishing a speedy recovery to the… pic.twitter.com/IbmjtHSPT7