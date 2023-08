Slnko nemôže za všetko: Príčiny lámavých vlasov, nechtov či suchej pokožky neraz odhalia až laboratórne testy

Slnečné žiarenie, chlór vo vode na kúpaliskách či morská soľ. Leto dáva vlasom a pokožke zabrať, to si uvedomuje každá z nás.

No čo robiť v prípade, ak ani používanie kvalitnej ochrannej kozmetiky nedokáže zabrániť zhoršeniu kvality vašej pokožky, vlasov a nechtov? Odpoveď ponúka moderná laboratórna diagnostika.

Vinníkom problémov s vlasmi a pokožkou nie je len leto, alebo počasie ako také. Ak starosti s oslabenými a lámavými vlasmi, unavenou, suchou, prípadne ľahko ekzematickou pleťou alebo so suchými a krehkými nechtami pretrvávajú, môžu byť aj jedným z príznakov vnútorných problémov vo vašom organizme. „Na kvalite pokožky sa totiž dokážu podpísať aj imunitné či metabolické poruchy. Významnú úlohu pri pevných vlasoch a nechtoch hrá kvalitná strava s dostatkom vitamínov a minerálov. A samozrejme nemôžem zabudnúť na stres – dlhodobo vysoká hladina stresových hormónov dokáže negatívne ovplyvniť aj fyzický vzhľad,“ vysvetľuje lekárka Jana Koporcová z Unilabs Slovensko.

Či sa teda nejedná o varovné signály vášho tela vám pomôže odhaliť diagnostický balík testov Nechty, vlasy, pleť od Unilabs. Sleduje až 21 rôznych parametrov vrátane hladiny základných vitamínov a minerálov ako aj rôznych hormónov, enzýmov či zápalových markerov. Nejde pritom len o riešenie kozmetických problémov – testy môžu uľahčiť i prípadnú diagnostiku a následnú skorú liečbu viacerých ochorení.

V ktorých prípadoch by ste teda mali uvažovať nad odbornou diagnostikou? No najmä vtedy, ak chcete zistiť, čo mohlo zapríčiniť suchú či popraskanú pokožku v okolí nechtového lôžka, zmeny tvaru nechtov či rýchlosti ich rastu, ak sú vaše nechty krehkejšie než obvykle, objavili sa na nich ryhy alebo škvrny, ak sa zhoršila kvalita vašich vlasov, prípadne začali nadmerne vypadávať, keď vaša pokožka pôsobí mdlo a unavene, zmenila sa jej farba, kvalita, trpíte vyrážkami, svrbením, pálením prípadne ekzémami. Testy dokážu odhaliť aj príčinu častého potenia či zmeny zápachu potu.

A ako diagnostika prebieha? Postačí jeden odber venóznej krvi (zo žily) v ktoromkoľvek z odberových miest Unilabs Slovensko. Nepotrebujete výmenný lístok od lekára. Objednať sa môžete z pohodlia domova online, a to na dátum a čas, ktorý vám vyhovuje. Alebo môžete bez objednania, ako „walk-in“ klient priamo navštíviť jedno z našich odberných miest.

Výsledky dostanete najneskôr do 10 pracovných dní (pri niektorých parametroch aj skôr, výsledky budú chodiť postupne),a to formou interaktívneho linku do SMS. Testy diagnostického balíka Nechty, vlasy, pleť sú vhodné pre ženy bez obmedzenia veku. Všetky informácie o danom teste nájdete TU.