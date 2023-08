Dojčenie je dôležité pre vývin novorodenca: Viete, čím môže trpieť, ak mlieko nedostane?

Materské mlieko je nevyhnutné pre zdravý rast a vývin novorodenca, je preto dôležité podporovať matky v dojčení a vytvárať im preň vhodné podmienky v spoločnosti. Poukázala na to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).

Jednou z hlavných tém tohtoročnej celosvetovej kampane na podporu dojčenia je "umožnime dojčenie". Zameriava sa na podporu dojčenia na pracovisku či na verejnosti a na vytváranie podporného prostredia v tejto oblasti tak, aby boli matky pri dojčení čo v najmenšej miere obmedzované.

"Podpora dojčenia, zvýšenie počtu dojčiacich žien a zabezpečenie optimálnych podmienok pre matky, ktoré dojčia, patrí k dôležitým výzvam a úlohám nielen pôrodných asistentiek pri poskytovaní komplexnej zdravotnej starostlivosti, ale aj celej spoločnosti," uviedla viceprezidentka komory pre pôrodnú asistenciu Adriana Nemčoková.

Komora vysvetlila, že materské mlieko je optimálnou voľbou pre všetkých novorodencov a je nevyhnutné pre ich zdravý vývin a rast. Posilňuje imunitný systém, poskytuje prevenciu infekcií gastrointestinálneho traktu, respiračných infekcií, podporuje rast a dozrievanie čriev a znižuje tiež riziko vzniku cukrovky. "Podľa vedeckých štúdií deti a mladiství, ktorí boli dojčení, majú menšiu pravdepodobnosť, že budú trpieť nadváhou alebo obezitou. U dojčených detí sú preukázané omnoho lepšie výsledky v testoch inteligencie," doplnila SKSaPA s tým, že dojčenie má tiež mnoho výhod pre matku.

Svetová zdravotnícka organizácia odporúča počas prvých šiestich mesiacov po pôrode výlučne dojčenie, radí tiež pokračovať v ňom doplnkovo v období prikrmovania minimálne až do veku dvoch rokov. Komora poukázala na to, že v prvom mesiaci po pôrode dojčí takmer 85 percent žien, no s odstupom času sa počet dojčených detí prudko znižuje. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií bolo napríklad v roku 2022 do polroka dojčených 55 percent detí.