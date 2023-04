Ukrajinský funkcionár: Od Západu potrebujeme desaťkrát viac podpory! Situáciu prirovnal k druhej svetovej

"Sme vďační našim spojencom za vojenskú pomoc. Ale: stále to nie je dosť. Ukrajina jej potrebuje desaťnásobne viac, aby dokázala skoncovať s ruskou agresiou ešte tento rok," na Twitteri napísal Meľnyk, bývalý veľvyslanec Ukrajiny v Nemecku.

We are thankful to our allies for their military help. But: it is not enough. Ukraine needs 10 times more to finish russian aggression this year. Thus we call upon our partners to cross all artificial red lines & devote 1% of GDP for 🇺🇦weapons deliveries👇🏻https://t.co/SkLyB8RQ6j pic.twitter.com/q62UTa9lSg