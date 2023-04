Trump má v boji o nomináciu Republikánov výrazný náskok: Prieskumy hovoria za všetko

Bývalý americký prezident Donald Trump má v súboji o prezidentského kandidáta Republikánskej strany výrazný náskok pred ďalšími uchádzačmi vrátane Rona DeSantisa, guvernéra štátu Florida.

Vyplýva to z výsledku prieskumov. TASR správ prevzala v sobotu z webovej stránky stanice NBC News. Prieskum denníka The Wall Street Journal (WSJ) zverejnený v piatok potvrdil, že Trumpa by priamom súboji s DeSantisom o nomináciu podporilo 51 percent voličov. Guvernér Floridy by získal 38 percent. Ďalšie prieskumy priniesli podobné výsledky, pripomína NBC News.

WSJ takisto zisťoval, koho by Američania volili v prípadnom volebnom súboji jednotlivých republikánskych kandidátov so súčasným prezidentom, demokratom Joeom Bidenom. Trumpa by v takomto súboji podporilo 45 percent účastníkov a 48 percent by hlasovalo za Bidena. V súboji s DeSantisom by úradujúceho prezidenta volilo len 45 percent ľudí a 48 percent by uprednostnilo republikána DeSantisa.

Prezidentské voľby sa v USA konajú v novembri tohto roka. Trump svoju kandidatúru na republikánsku nomináciu oficiálne oznámil vlani v novembri. DeSantis tak ešte neurobil.

Svoju kandidatúru na post prezidenta z radov republikánov už oznámili aj, bývalá guvernérka Južnej Karolíny Nikki Haleyová, exguvernér Arkansasu Asa Hutchinson, či podnikateľ Vivek Ramaswamy. Súčasný americký prezident Biden by mal podľa amerických médií ohlásiť svoju kandidatúru na svoje druhé prezidentské obdobie nasledujúci týždeň.