Herbalistka Iveta Henzelyová o sile liečivých bylín: Ktoré rastlinky je vhodné zberať na jar?

Vraví, že rastliny sú jej celý život. Zbierala ich od malička, popri štúdiu aj popri zamestnaní sa o nich stále učila, zbierala informácie o ich liečivých účinkoch. Iveta Henzelyová (60) pracovala ako učiteľka, neskôr riaditeľka školy, venovala sa aj politike, v rokoch 2002-2006 bola poslankyňou NR SR.

Vždy sa však vracala k svojej vášni – k bylinám. Na sociálnej sieti založila portál Bylinková škola Matky zeme, kde radí a učí ľudí ako si udržať zdravie alebo si pomôcť pri liečbe darmi z prírody. Aktuálne jej po úspešnej Bylinkovej škole vyšla druhá kniha Rok bylinkára.



Aký je rozdiel medzi prvou knihou Bylinková škola a druhou s názvom Rok bylinkára?

Prvá kniha je skutočne bylinková škola, je to abeceda bylinkára. Sú tam popísané základné veci, ktoré by mal poznať každý, ak sa ide venovať bylinám, prírode. V prvej knihe je dosť veľký priestor pre prírodné zákony a zákonitosti – teda ako to funguje v prírode, ako sa pohybujú telesá na oblohe, ako to vplýva na prírodu, dozviete sa v nej o rytmoch, prírodných cykloch... Opisujem štyri živly, pretože to všetko sú súvislosti, z ktorých vychádzame pri poznávaní rastlín. Druhá časť prvej knihy je venovaná piatim párovým celkom podľa čínskej medicíny. Popisujem čo to je, ako fungujú orgány v tele. Pri každom orgánovom celku sú štyri rastliny. Podrobne sa venujem botanike, aj duchovnému posolstvu.



Čo viac sa ešte dá o bylinkách popísať?

Druhá kniha je robená iným štýlom, ale je rovnako praktická, zameraná na ročné obdobia – jar, leto, jeseň, zima s podkapitolami čo sa deje v konkrétnom ročnom období v prírode, ako žili naši predkovia v konkrétnom ročnom období. Ak hovoríme o liečivej sile byliniek, treba pripomenúť, že čas, kedy sa zbierajú, je veľmi dôležitý. Až do nástupu novovekého lekárstva sa obyčajní ľudia aj liečitelia riadili pohybmi nebeských telies. Svoje pozorovania s dianím na oblohe spracovali do systému pravidiel a praktických rád pre všetky udalosti dňa: kedy sadiť, orať, zbierať úrodu, kedy rúbať stromy na stavbu domov a kedy na kúrenie, aj kedy zbierať liečivé bylinky. Aj liečebné úkony robili v súlade s hviezdnou oblohou.





Čo konkrétne treba mať na zreteli pri zbere byliniek?

Že bylinky sú živé bytosti. V púčiku je príprava pre celú rastlinu, pre celý strom. Je tam veľa sily, energie, v púčiku sú všetky informácie, ktoré rastlina potrebuje na svoj rast. Na jar by sme nemali premeškať obdobie zberu zárodočných tkanív, púčikov, výhonkov, kôry... Lebo práve v tomto období môžeme vyrobiť špeciálne liečivo. Nazýva sa to gemmoterapia. Gemmon v latinčine znamená púčik. V púčiku je zárodočná sila, prudkosť jari, keď musí prerážať zem... Robíme hlavne tinktúry, nakladáme púčiky do alkoholu. Tinktúry robíme z celých rastlín alebo z koreňov a z vňatí. Gemoterapia k nám prišla asi v 80. rokoch minulého storočia, rozvinula sa hlavne po revolúcii.



Teraz máme jar, ktoré rastlinky je vhodné zberať práve v tomto čase?

V prvých jarných rastlinách je obrovská sila. Na jar zbierame korene rastlín – koreň púpavy, čakanky, pýru, kostihoja a mnohé ďalšie. Zbierame aj prvé kvety – opäť je to púpava, sedmokrásky, listy medvedieho cesnaku, skorocel. Musia to byť však prvé rastliny, v tých je najviac prieraznej sily a enzýmov – životabudičov, ktoré potrebuje napríklad naša pečeň. Jar je obdobie, kedy by sme sa mali postarať o pečeň, o žlčník po tom, čo sme v zime jedli ťažké, mastné jedlá. Príroda nám všetko takto krásne naservíruje. Bylinky, ktoré naši predkovia zbierali v minulosti pred sv. Jurajom, považovali za magické s obzvlášť veľkou silou.



Na čo treba dbať, ak chceme vysadiť liečivé bylinky do záhrady? Prečo považujeme burinu za neprávom škodlivú? Ako dlho môžeme piť výluh z jedného druhu byliny? Ako je najlepšie uchovávať sušené rastliny a aká je ich expirácia? A ktoré sú top jarné liečivé rastliny?

