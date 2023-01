Dôležité rokovanie po pochovaní Hegerovej 76-ky: O čom debatovali?

Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) a zástupcovia OĽaNO, Za ľudí, Sme rodina a SaS rokujú na Úrade vlády (ÚV) SR.

Hovoriť majú o termíne predčasných volieb. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová pred rokovaním avizovala, že postojom strany k predčasným voľbám sa budú zaoberať na predsedníctve, kde predloží uznesenie. Súčasný chaos by podľa nej mali upratať tí, ktorí ho spôsobili. Považuje za nezodpovedné uľahčovať návrat Smeru-SD a Hlasu-SD k moci. Už budúci týždeň by sa podľa nej mohla vyriešiť otázka zmeny Ústavy SR v súvislosti so skrátením volebného obdobia Národnej rady (NR) SR.

Po tom, ako SaS odmietla rokovať o novej väčšine 76 poslancov, Heger v utorok (17. 1.) oznámil, že snahy o vznik 76-ky sú uzavreté a treba začať diskusie o predčasných voľbách. Za najreálnejší termín označil september. Hnutie Sme rodina je ochotné podporiť septembrový termín predčasných volieb, naďalej však preferuje voľby v júni.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová rovnako preferuje termín v prvom polroku 2023, no akceptuje aj ten septembrový. Vláde pripomenula, že má obmedzené kompetencie a je len dočasne poverená výkonom funkcie. Pri jej zlyhaní je hlava štátu pripravená menovať úradnícku vládu na potrebný čas.