A je to vonku! Katka Jakeš prezradila sladké tajomstvo: Také šťastné fotky ste už dávno nevideli

Katka Jakeš Stumpfová čaká druhé dieťa!

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ide po stopách svojej kamarátky Ivany Gáboríkovej! Tanečnica Jakeš sa pochválila veľkou novinkou na svojom profile na sociálnej sieti. "2023 bude pre našu rodinu plný lásky… Z Izabelky sa totiž stane veľká sestra…," napísala na Instagrame a pridala dve milé fotky, kde jej jej prvorodená dcérka bozkáva bruško.

Tanečnica Katka Jakeš sa do povedomia divákov dostala vďaka šou Let´s Dance, kde sa na parkete zvŕtala po boku Mira Šmajdu, Juraja Mokrého či Jozefa Vajdu. Do tanečného kolotoča sa asi tak skoro nevráti - venovať sa musela svojej dcérke Izabelke a o pár mesiacov ju to čaká znova s ďalším klbkom šťastia.