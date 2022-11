Jasminu Alagič by ste nenamaľovanú nespoznali: Balkánska kráska ukázala svoju pravú tvár!

Moderátorka Jasmina Alagič (33) bezpochyby patrí medzi krásky slovenského šoubiznisu. Do povedomia divákov sa dostala hlavne vďaka šou Česko Slovensko má talent. Je zároveň manželkou rapera Rytmusa a mamou ich synčeka Sanela.

Tí, ktorí Jasminu sledujú vedia, že sa na sociálnych sieťach delí s fanúšikmi takmer o všetko. Či už ide o pracovné záležitosti alebo nejaké radosti zo svojho súkromia. Alagič sa netají takmer ničím a svojou otvorenosťou prekvapila aj nedávno.

Kráska s balkánskymi koreňmi nemá problém ukázať svoju pravú tvár. Na svoj profil na sociálnej sieti pridala video s líčenia s Milanom Švingálom. To však nie je všetko! Ukázala sa bez upravených očí či obočia, tak ako by ste to na ňu nikdy nepovedali. Jasmina tak ukázala, že so svojou nenalíčenou tvárou je úplne vyrovnaná a neváha ju ukázať celému svetu.

