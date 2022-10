Premiér sa na summite v Prahe pustil do opozície: Tento krok ho poriadne naštval

Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) označil za politickú obštrukciu to, že plénum Národnej rady (NR) SR nebolo v piatok uznášaniaschopné pri hlasovaní o posunutí novely zákona o štátnom rozpočte do druhého čítania. Vyhlásil to na tlačovej konferencii po neformálnom samite lídrov krajín Európskej únie v Prahe.

"Pripadá mi to ako obsesia zo strany opozície," podotkol s tým, že novela štátneho rozpočtu je veľmi jednoduchá a nepodporiť ju v prvom čítaní považuje za nezmysel. Zdá sa mu zbytočné, aby si poslanci takýmto spôsobom vytĺkali politický kapitál. Priblížil, že účelom novely je odomknúť nadpríjmy štátneho rozpočtu spôsobené infláciou a ziskami firiem. "Peniaze, ktoré sú v rozpočte z týchto nadpríjmov, zákon vyslovene zakazuje použiť na výdavky v danom roku," zdôraznil. Koalícia podľa neho komunikovala, že súčasťou pozmeňujúceho návrhu v druhom čítaní by boli konkrétne formy použitia finančných prostriedkov. Heger priblížil, že sa cez víkend poradia, ako budú postupovať ďalej. Premiér Eduard Heger apeluje na Európsku komisiu: Na túto vec musia nájsť konkrétne riešenie! Plénum parlamentu nebolo v piatok uznášaniaschopné pri hlasovaní o posunutí novely zákona o štátnom rozpočte do druhého čítania. Schôdza bude pokračovať v utorok (11. 10.). Líder SaS Richard Sulík požaduje stiahnutie návrhu. Novela zákona o štátnom rozpočte zvyšuje výdavky aj príjmy rozpočtu o približne 1,5 miliardy eur, pričom výška plánovaného deficitu sa nemení.