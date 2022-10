Požiar v metropole východu! Košičanov vystrašil mohutný dym pri novo zrekonštruovanej hale

Popoludní vypukol v Košiciach pri Cassosport hale na Alejovej ulici požiar.

Našťastie nehorela novo zrekonštruovaná hala, aj keď požiarom bola poškodená. Horeli staré pneumatiky, ktoré boli uskladnené pri motokárovej dráhe. Veľké sálavé teplo však poškodilo okenné tabule na športovej hale. "Tie pneumatiky tam už dávno nemali byť, mali byť odpratané a odstránené. Bohužiaľ bola to len otázka času, kedy príde k takému niečomu. Našťastie sme požiar do pol piatej uhasili a nespôsobil rozsiahlejšie škody. No prišlo k silnému lokálnemu zadymeniu okolia," povedal po zásahu jeden z hasičov.

O 15:10 hod. si mohutný dym v oblasti športovej haly všimla Grétka. V zlej predtuche okamžite volala hasičov. "Keď som prichádzala ku Cassasport hale na Alejovej ulici, zbadala som veľký čierny dym. Okamžite som volala hasičov. Prišli ani nie za 5 minút a začali hasiť. Našťastie nehorela športová hala, ale pneumatiky. To som zistila, až keď som prišla na miesto," dodala.