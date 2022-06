Kollár sa rozhodol: Do konca augusta plánuje podať návrh na skrátenie volebného obdobia

Predseda parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár podá do 25. augusta návrh ústavného zákona, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia.

Uviedol to v relácii TV Markíza Na telo. Sme rodina by podľa neho takýto zákon podporila aj vtedy, ak by ho predložila opozícia. "Keď takýto návrh bude, tak ho podporím, aj keby som mal položiť koaličnú zmluvu," skonštatoval. Poslanec NR SR a podpredseda opozičnej strany Hlas-SD Richard Raši poukázal, že Kollár v minulosti takýto návrh nepodporil.

Raši za Hlas vyhlásil, že podporuje petičnú akciu za referendum, ktorú inicioval opozičný Smer-SD. Vládu skritizoval okrem iného za nedostatočnú pomoc pred infláciou. "Táto situácia sa dotýka každého z nás," skonštatoval. Protiinflačný balíček sa podľa neho nedotkol najzraniteľnejších skupín, a to seniorov.

Kollár reagoval, že štát im pomôže vyplatením 13. dôchodkov v júli. Avizoval, že ďalšia finančná pomoc sa pripravuje aj na obdobie Vianoc. Vláda podľa neho plánuje dvihnúť minimálnu mzdu a upraviť platy štátnych zamestnancov a zdravotných sestier.

V súvislosti s napätými vzťahmi v koalícii sa Kollár obáva, že by vláda padla, ak by SaS koalíciu opustila. Vie si predstaviť existenciu menšinovej vlády s podporou SaS a nezaradených poslancov, odmieta však "visieť na špagáte fašistov".

Líder Sme rodina v závere diskusie nevylúčil ani prípadnú spoluprácu s Hlasom-SD po ďalších voľbách. Ako možnosť z pohľadu Hlasu to vidí aj Raši.