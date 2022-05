Vlhová chce v budúcej sezóne to, čo jej ešte chýba: O svadbe rozhodne priateľ

Na svadbu sa treba spýtať jej priateľa. Naša najlepšia lyžiarka Petra Vlhová (26) podpísala v piatok v Lučenci pokračovanie spolupráce na ďalšie štyri roky s miestnou firmou Redox. Krátko potom porozprávala čo-to o dovolenke na Seychelách, ale aj o tom, ako sa už vrhla na prípravu na novú sezónu. Či chystá svadbu, nechcela prezradiť, vraj o tom vie jej Michal.

Najväčší slovenský dodávateľ komunálnej techniky sponzoruje Vlhovú už štyri roky a zároveň spolupracuje s firmou jej otca Igora. „Stretli sme sa v krčme vo Flachau po Petrinom víťazstve. Rozhodli sme sa, že ju budeme sponzorovať, aj keď jej otec nám najprv neveril,“ smeje sa majiteľ Redox Roman Malček, pre ktorého je podpora najlepšej lyžiarky česť, úcta a radosť.

Vďaka za podporu

Naša snehová kráľovná priznáva, že keby nemala sponzorov, nemala by ani olympijské zlato, medaily z MS a ani glóbusy, či už veľký alebo malé, pretože na Slovensku štátna podpora športovcov nie je. „Teším sa, že ma Redox sponzoruje,“ povedala Petra, ktorá sa hneď po sezóne v apríli rozhodla vydýchnuť si a relaxovala na Seychelách aj s priateľom Michalom. Od začiatku mája však opäť tvrdo zarezáva. „Pripravujem sa v posilňovni, behám a jazdím na motorke. Som doma a robím všetky športy,“ prezradila Liptáčka, ktorá potom ozrejmila aj nasledujúce kapitoly svojej prípravy na novú zimu.

Prvý raz Argentína

Plánuje aj výjazdy na ľadovec, prvý bude už koncom júna. Petra si chce každý mesiac pár dní zalyžovať a v septembri plánuje zavŕšiť prípravu na novom mieste. Na radu trénera Maura Piniho si chce vyskúšať južnú pologuľu, presnejšie Argentínu. „Tento rok bude sezóna možno iná, pretože som si splnila všetky svoje sny. Nemám takú motiváciu ako po iné roky, no to neznamená, že nechcem vyhrávať. Chcem ju hľadať niekde inde. Chcela som glóbus a olympijské zlato, teraz hľadám to, čo ešte nemám, možno zlato v slalome z MS. Táto medaila mi chýba,“ doplnila Vlhová.

Lyže, palice, rukavice, prilbu a okuliare tento rok nemenila, ani trénera, menila servismana. Inak všetko ostáva tak ako po iné roky. „Ešte plánujem dovolenku, no už musím aj makať, aby som vládala aj ku koncu sezóny,“ ozrejmila Petra. Na to, či neplánuje novinku aj v súkromí v podobe svadby, spontánne odpovedala: „To sa opýtajte môjho priateľa.“