Peter Modrovský otvorene o Let's Dance: Pre profesionálneho tanečníka je táto šou krokom späť

Tancu sa už síce profesionálne nevenuje, v jeho živote hrá však stále veľmi dôležitú úlohu.

Peter Modrovský (38) v markizáckej šou Let’s Dance totiž na všetko dohliada, pomáha s prípravami choreografií, výberom piesní a záleží mu aj na tom, aby celebrity na konci nezostali vyčerpané.

Peter bol prvým víťazom Let’s Dance v roku 2006, keď po boku herečky Zuzany Fialovej získal titul kráľ tanečného parketu. „Bol to pre mňa výrazný životný moment a bolo to umocnené tým, že sme vôbec nevedeli, čo nás čaká. Pamätám si dokonca, že sme dostali videokazety, aby sme aspoň tušili, ako to vyzerá vo svete. Bol to však krásny zážitok, zrazu ma začali spoznávať ľudia na ulici,“ spomína tanečník, ktorý je v tejto sérii akýmsi supervízorom.

Profesionáli v pasci

Má vlastnú tanečnú školu, ktorú založil tesne po spomínanej výhre v Let’s Dance a práve v nej teraz trénovali všetky celebrity spolu s tanečníkmi. „Pre každého profesionálneho tanečníka je táto šou trošku krokom späť. Do určitej miery sa prispôsobuje známej osobnosti, a tým si trošku zhorší svoju tanečnú úroveň, lebo nemôže tancovať tak, ako je zvyknutý, a to, samozrejme, na ňom zanechá nejaké stopy. Vrátiť sa po tom asi trojmesačnom výpadku na predošlú úroveň a pokračovať v súťažnom tanci je o to ťažšie. Stalo sa to aj mne a mojej vtedajšej tanečnej partnerke Barbore Jančinovej, ktorá bola so mnou vo finále Let’s Dance, kde tancovala s kanoistom Jurajom Bačom. Následne sme si povedali, že ukončíme kariéru, aj keď sme boli pomerne mladí a úspešní i vo svete. Zužitkoval som teda tú mediálnu ,slávu‘ a založil školu, ktorá funguje doteraz.“

Ako zvládol on i tanečníci tvrdú prípravu? Ako šlo trénovanie ladných pohybov zápasníkovi Attilovi či tenistke Cibulkovej? O tom, či si trúfa odhadnúť víťaza šou sa dočítate v Novom Čase Víkend!