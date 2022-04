Vodička unikala pred policajtami opitá a s dcérkou v aute, no toto vás dorazí: Z čoho sa to vraj opila?!

Poriadne kuriózny prípad zažili policajti v Nitrianskom kraji. Tí doslova zabránili katastrofe.

Na mokrej ceste, s dcérkou v aute a alkoholom v krvi sa snažila uniknúť polícii. "Dopravní policajti z Nitry sa počas služby venovali zvýšenému dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Počas kontroly v obci Výčapy Opatovce zastavili dve vozidlá, pričom chceli s vodičmi vykonať dychové skúšky, odrazu vodič jedného z vozidiel náhle dupol na plyn a začal unikať," informuje slovenská polícia na svojom facebooku.

Vodička nereagovala na výzvy zastaviť a cez obce, podľa polície, uháňala šialenou rýchlosťou 120 km/h. Z toho, čo muži zákona zistili, keď sa im unikajúce auto napokon podarilo zastaviť, sa im postavili vlasy dupkom. "Za volantom unikajúceho auta sedela žena. 36-ročná vodička bola vyzvaná, aby predložila doklady potrebné na vedenie a prevádzku motorového vozidla. Taktiež bola podrobená dychovej skúške, ktorej výsledok bol takmer 2 promile," šokuje polícia na facebooku.

To najlepšie však prišlo, až keď sa vodička začala vyhovárať. "Vodička celý čas policajtom tvrdila, že nepila, že to bude mať určite z vody do ostrekovača," uviedla polícia s úplnou vážnosťou. Vodička svojim nezodpovedným správaním navyše ohrozila svoju vlastnú dcérku. "A čo je ešte horšie, so sebou v aute mala aj svoju, iba 8 ročnú dcéru, ktorá nebola ani len pripútaná bezpečnostným pásom a nesedela v detskej autosedačke. Veľké šťastie, že sa pri tejto riskantnej jazde nikomu nič nestalo. Vodička putovala do policajnej cely v Leviciach a v tejto veci polícia vedie trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," ukončila Polícia Slovenskej republiky.