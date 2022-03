Fabušová po autonehode s Kollárom i jazde pod vplyvom stále nie je v poriadku: Plač pred kamerami!

Spomienky i zdravotné následky ju aj vyše roka po dramatickej autonehode s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (56) kvária.

Modelka Miroslava Fabušová (39) aktuálne hviezdi v amatérskej kuchárskej šou Bez servítky, kde bojuje o päťsto eur. Bezstarostné vychutnávanie si pokrmov však vystriedal plač. I keď bola pri stole so súpermi dobrá nálada, bývalá misska sa neubránila slzám pri spomienke na osudnú nehodu.

Brunetka sa pri stole v šou Bez servítky neubránila slzám pri spomienkach autonehodu s Kollárom. Po tom, čo súťažiaci absolvovali voľný program na autodrome, bývalá modelka bola pri jazde opatrná: „Keď som sadla do motokáry, pre mňa to bolo, že konečne držím volant v rukách. Musím byť opatrná a vážiť si to, že som tu. A v celku. Čiže nebudem pre srandu riskovať svoje zdravie,“ povzdychla si modelka, ktorá mala dolámané rebrá i krčné stavce. Fabušovej okrem iného pár týždňov po búračke odobrali vodičský preukaz, pretože šoférovala pod vplyvom alkoholu.

V období, keď sa zotavovala po nehode, totiž sadla v ranných hodinách dochrámaná za volant a polícia ju načapala s 1,33 promile alkoholu v krvi. Diváci na kamerách mohli vidieť, že kráska po nešťastných udalostiach stále nie je v poriadku. Ani fyzicky, ani psychicky. Tvrdí však, že je silná a nič ju len tak nepoloží: „Ale nebudeme plakať, ideme si dať na zdravie. Som taká, život ťa otrepe,“ utrela slzy Fabušová a večerala ďalej.