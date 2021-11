Djokovič zostal v šoku: Bývalá svetová jednotka je nezvestná

Líder svetového rebríčka tenistov Novak Djokovič (34) sa v pondelok počas turnaja majstrov v Turíne vyjadril, že je šokovaný z údajného zmiznutia čínskej hráčky Šuaj Pcheng (35).

Tá začiatkom novembra obvinila vplyvného čínskeho politika a bývalého vicepremiéra Kao-li Čanga zo sexuálneho napadnutia a odvtedy o nej nik z tenisovej komunity nepočul.

"Nemám o tom veľa informácií, počul som o tom asi pred týždňom a úprimne, je pre mňa šokujúce, že je nezvestná. O to viac, že je to niekto, koho som v uplynulých rokoch stretával na okruhu pomerne často. Neviem k tomu povedať viac ako to, že dúfam, že je v poriadku. Je to hrozné, viem si predstaviť ako sa môže cítiť jej rodina," povedal podľa agentúry AFP Djokovič po triumfe v Turíne nad Casperom Ruudom.

Ženská tenisová asociácia (WTA) už predtým oznámila, že žiada kompletné, férové, transparentné a necenzurované vyšetrovanie prípadu Šuaj Pcheng. O prípade sexuálneho napadnutia informovala na sociálnej sieti Weibo, no príspevok po niekoľkých minútach zmizol.

Tridsaťpäťročná bývalá svetová jednotka vo štvorhre zároveň priznala, že nemá ako dokázať svoje tvrdenie. Kao-li Čang, ktorý pôsobil vo vysokej funkcii v rokoch 2012 až 2017, raz údajne prejavil obavy, že si Šuaj Pcheng ich stretnutia zaznamenáva.

Šéf ATP Andrea Gaudenzi uviedol, že je hlboko znepokojený neistotou, týkajúcou sa bezprostrednej bezpečnosti a miesta aktuálneho pobytu Šuaj Pcheng, hoci ho upokojili nedávne informácie od WTA, že by mala byť v poriadku.