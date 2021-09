Výsledky predčasných parlamentných volieb v Kanade: Kto sa stal víťazom?

Vodca kanadských konzervatívcov Erin O'Toole uznal porážku v pondelňajších predčasných parlamentných voľbách a zablahoželal k víťazstvu súčasnému premiérovi a šéfovi Liberálnej strany Justinovi Trudeaua.

Od voličov sme dostali jasný mandát na to, aby sme vyviedli krajinu z pandémie. Vyhlásil to po sčítaní väčšiny hlasov po pondelkových predčasných voľbách kanadský premiér Justin Trudeau. Informovala o tom v utorok agentúra AFP. "Vy (Kanaďania) nás posielate späť do práce s jasným mandátom, aby sme sa dostali z tejto pandémie," povedal Trudeau.

Podľa prognózy kanadskej verejnoprávnej televízie CBC po sčítaní viac ako 90 percent hlasov získala Liberálna strana 157 kresiel v parlamente. Opozičná konzervatívna strana si ich pripísala 122. Na dosiahnutie väčšiny, v ktorú Trudeau dúfal, víťazovi volieb chýba 13 mandátov.

"Trudeau svoju hazardnú stávku prehral. Povedal by som, že je to pre neho horkosladké víťazstvo," myslí si profesor politológie Daniel Beland z McGillovej univerzity v Montreale.

Agentúra AP pripomenula, že kanadská opozícia už počas predvolebnej kampane obviňovala Trudeaua z toho, že vyhlásil "zbytočné predčasné voľby" s cieľom naplniť osobné ambície.