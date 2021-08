Nemocnica v Košiciach je na tretiu vlnu pripravená: Záujemcovia sa môžu dať otestovať za poplatok

Nemocnica v košickej Šaci je pripravená na prípadnú tretiu vlnu pandémie nového koronavírusu, využili na to letné mesiace.

TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú táto nemocnica patrí. Od tohto týždňa už vykonávajú aj antigénového testovanie za poplatok.

Nemocnica má pripravený nový pandemický plán, kontrolou prešli technické a technologické zariadenia. „Vedenie Nemocnice AGEL Košice-Šaca nastavilo jasné procesy starostlivosti o pacienta s ochorením COVID-19 a pripravilo nový interný pandemický plán s 10 % reprofilizovaných lôžok podľa príkazu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR,“ uviedol za nemocnicu námestník liečebno-preventívnej starostlivosti Maroš Varga.

Počas prázdninových mesiacov zatiaľ v šačianskej nemocnici nezaznamenali žiadneho pacienta s ochorením COVID-19. Priaznivá pandemická situácia podľa Pavlikovej umožnila, aby si zdravotníci sčasti aj oddýchli a vybrali si dovolenky, ktoré počas prvej a druhej vlny pandémie z dôvodu ich permanentného nasadenia nemohli čerpať.

V zmysle príkazu ministra zdravotníctva už poskytujú pre verejnosť aj možnosť dať sa otestovať nielen komerčnými PCR testami, ale aj antigénovými testami za poplatok päť eur. „Testovanie sa realizuje od pondelka do piatka v čase od 7.00 do 10.00 h v našom mobilnom odberovom mieste, následne, od 10.00 do 15.00 h na Urgentnom príjme, v ambulancii pre suspektných pacientov,“ doplnil Varga. Počas víkendu sa antigénové testovanie uskutočňuje len na Urgentnom príjme nemocnice.

Zdravotníci nemocnice zároveň pokračujú vo vakcinácii proti ochoreniu COVID-19 na Poliklinike, a to vo vstupnom areáli U.S. Steel. Z radov zamestnancov je už zaočkovaných približne 80 percent. „Ide o najspoľahlivejší spôsob, ako predísť ťažkým dopadom koronavírusu pre nemocnicu pri možnej ďalšej vlne pandémie, ktorá sa očakáva na jeseň,“ doplnila Pavliková.