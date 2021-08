Hrozivá zrážka dvoch vlakov v Česku! Najmenej dvaja ľudia zomreli, desiatky utrpeli zranenia

Zrážka dvoch vlakov v západočeskej obci Milavče v Plzenskom kraji, ku ktorej došlo v stredu ráno krátko po 08.00 h, si vyžiadala dvoch mŕtvych a desiatky zranených.

Informoval o tom na Twitteri spravodajský portál ČT24.

Dvaja ľudia zomreli, sedem je v kritickom stave, 31 zranených je mimo ohrozenia života, povedala ČTK o 09:15 hovorkyňa krajskej záchrannej služby Mária Svobodová.

"Za záchrannú službu zasahujú štyri vrtuľníky," uviedla Svobodová. Pomáhajú juhočeskí záchranári a prídu tiež nemeckí. Zložky integrovanej záchrannej služby si miesto nehody rozdelili na dva úseky, kde spoločne zasahujú desiatky záchranárov, povedal hovorca krajských hasičov Petr Poncar.

Išlo o zrážku rýchlika Ex 351 Západní expres, ktorý smeroval z Českej Kubice do Prahy, s osobným vlakom z Plzne do Domažlíc, približuje server Novinky.cz. Trať číslo 180 bude celý deň uzatvorená.

"Poplach bol vyhlásený pre 11 jednotiek. Miesto zásahu máme rozdelené na dva úseky. Transportujeme osoby z vlaku. Na mieste je niekoľko desiatok zranených," uviedol hovorca hasičov Petr Poncar.

K zrážke sa už vyjadril aj minister dopravy Karel Havlíček, podľa ktorého vlak Ex 351 prešiel návestidlo Stoj na výhybni Radonice na Domažlicku a zrazil sa s osobným vlakom. „Situácia je vážna, ruším všetok program a som na ceste na miesto nešťastia,“ oznámil na sociálnych sieťach.

Podľa informácií TV Nova sú do zrážky zapojené aj dve osobné autá.