Padla definitíva: Petra Vlhová oznámila meno svojho nového kouča

Potvrdené! Novým trénerom slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej (25) sa stal Mauro Pini (56).

Švajčiar vo funkcii nahradil talianskeho kouča Livia Magoniho, ktorý v sezóne 2020/2021 priviedol Vlhovú k zisku veľkého glóbusu pre celkovú víťazku Svetového pohára.

"Som šťastná, že spoločne so všetkými ľuďmi v mojom tíme môžeme tvrdo pracovať na dosiahnutí všetkých našich cieľov. A aj ked dosiahnuť to, čo sme si predsavzali nebude jednoduché, som presvedčená, že vďaka skúsenostiam a vysokej odbornosti tréningových postupov nášho nového hlavného trénera - Maura Piniho, ich spoločne dosiahneme nielen kvôli sebe, no najmä pre všetkých fanúšikov, ktorí za nami stoja," napísala na sociálnu sieť Petra Vlhová.

Pini viedol v minulosti Španielku Maríu José Riendu Contrerasovú, neskôr Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú. V roku 2014 spolupracoval aj so Slovinkou Tinou Mazeovou, ktorá na ZOH v Soči získala dve zlaté medaily. Okrem toho Pini viedol švajčiarsky národný tím.

"Keď sme sa pred 5 rokmi rozhodli ísť cestou najvyššej kvality a zabezpečiť pre Petru najkvalitnejších trénerov a spolupracovníkov, zvažovali sme aj angažovanie švajčiarskeho odborníka Maura Pini. V tom čase sme sa predovšetkým z ekonomických dôvodov ešte dohodnúť nedokázali, ale naša aktuálna pozícia nám už dosiahnutie dohody umožňuje a ja som šťastný, že do nášho tímu prichádza vysoko renomovaný tréner. Náš nový hlavný tréner má v športovej oblasti absolútne voľné ruky a my mu vytvoríme ideálne podmienky pre realizáciu jeho tréningových a súťažných predstav, či akékoľvek rozšírenie realizačného tímu. Predbežne sme sa dohodli na jednu sezónu, ale ja verím v dlhodobú a najmä úspešnú spoluprácu," povedal otec Petry a šéf Vlha tímu Igor Vlha.

Nový kouč Mauro Pini: "Ďakujem Ski Team Vlha za príležitosť byť súčasťou tímu, ktorému sa už podarilo dosiahnuť veľké úspechy. Je pred nami množstvo práce a nových výziev. Som rád, že budem môcť Petre pomôcť dosiahnuť jej ďalšie vysoké ciele. Teší ma, že v budúcej sezóne budem môcť na olympijských hrách reprezentovať slovenské farby."